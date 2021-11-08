В Ярославской больнице в одном помещение разместили здоровых пациентам и заболевших COVID-19

В поликлинике №2 не организовали грамотный прием пациентов. Фото: "Жесть Ярославль"

Утро 8 ноября у некоторых жителей Ярославля началось с сгоревших нервных клеток. Дело в том, что в городской поликлинике №2 не организовали грамотный прием пациентов. Получилось, что в одной большой очереди стояли ярославцы, которые хотели сдать мазок на COVID-19 и те, что пришли в регистратуру.

- Люди стоят толпой. Все ругаются, орут. Дурдом. Одна очередь на COVID-мазок, другая в регистратуру. И все в одном месте. Неужели нельзя выделить отдельный бокс для мазков? Ужасная организация процесса приема пациентов. Полный бардак! - пишут возмущенные пациенты в группе "Жесть Ярославль".

Произошедший инцендент в департаменте здравоохранения не смогли прокомментировать.