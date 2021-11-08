Жители Ярославской области за праздничные дни перевели мошенникам 4 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За праздничные дни жители региона лишились более четырех миллионов рублей, переведя их телефонным мошенникам. Самая маленькая сумма – более 40 тысяч рублей, самая большая – более 960 тысяч рублей.

Схема не нова: неизвестные звонят горожанам, представляясь сотрудниками банка или полиции. Сообщают о том, что деньги жертвы находятся под угрозой списания и их нужно в срочном порядке перевести на «безопасный счет». Мало того, что ярославцы переводят свои деньги злоумышленникам, так еще и берут дополнительные кредиты, от которых сумма ущерба только растет.

Одна из потерпевших – 82-летняя жительница Фрунзенского района Ярославля. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал пенсионерке о том, что ее деньги находятся под угрозой и на них хотят оформить кредит, поэтому средства нужно снять. Женщина сняла 992 тысячи рублей. После этого, по указанию злоумышленника, она купила в магазине смартфон, и с помощью него и банкомата перевела на счета мошенников 960 тысяч рублей.

- Другие обращения от граждан зарегистрированы во всех районах Ярославля, а также в Рыбинске. Среди пострадавших — люди разных возрастов и профессий, пенсионеры, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.