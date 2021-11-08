В Ярославской области закрыли нелегальную фабрику по производству сигарет с оборотом в 100 миллионов рублей

В Ярославской области закрыли нелегальную фабрику по производству сигарет Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сотрудники регионального СК и Управления ФСБ закрыли нелегальную фабрику по производству сигарет. Кустарную табачную продукцию, опасную для здоровья, выпускали в Переславском районе, а сбывали в Московской области.

- По версии следствия, производство работало с мая 2020 года по июль 2021-го. За период преступной деятельности обвиняемых установлены факты реализации немаркированной табачной продукции на сумму свыше 100 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В Переславском районе оперативники обнаружили две линии по производству табачных изделий и два крупных склада. Изъято 133 тысячи пачек сигарет, свыше 14 тонн табака и документация, подтверждающая «теневую» работу фабрики.

В отношении шести человек возбуждены уголовные дела. Всем фигурантам уже предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. В ходе расследования допрошены более 50 человек.