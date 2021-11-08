В Тутаевском районе приостановили автобусное сообщение между берегами Волги

Перевозкой тутаевцев в левого берега на правый до 19 ноября будут заниматься лодочники Фото: Полина Вачнадзе

В Тутаевском районе до 19 ноября приостановили автобусное сообщение между правым и левым берегами Волги. Автобусы, которые возят пассажиров с берега на берег через Ярославль, сейчас не пользуются популярностью у пассажиров, так на лодках добираться быстрее. Тем более, что лодочники работают с утра до вечера, а автобус ходит по расписанию.

- Советник администрации района по вопросам Левобережья Ирина Крутикова опросила жителей Романовской стороны и выяснила, что пока на переправе работают лодочники, поездка на автобусе для большинства менее предпочтительна. Поэтому автобусное сообщение приостановлено до 19 ноября, пока работают лодочники, - сообщили в администрации Тутаевского района.

Как только погодные условия ухудшатся, автобусы снова выйдут в рейсы.