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Общество8 ноября 2021 11:20

В Тутаевском районе приостановили автобусное сообщение между берегами Волги

Автобусы не будут ходить до 19 ноября
Полина Вачнадзе
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Перевозкой тутаевцев в левого берега на правый до 19 ноября будут заниматься лодочники

Перевозкой тутаевцев в левого берега на правый до 19 ноября будут заниматься лодочники

Фото: Полина Вачнадзе

В Тутаевском районе до 19 ноября приостановили автобусное сообщение между правым и левым берегами Волги. Автобусы, которые возят пассажиров с берега на берег через Ярославль, сейчас не пользуются популярностью у пассажиров, так на лодках добираться быстрее. Тем более, что лодочники работают с утра до вечера, а автобус ходит по расписанию.

- Советник администрации района по вопросам Левобережья Ирина Крутикова опросила жителей Романовской стороны и выяснила, что пока на переправе работают лодочники, поездка на автобусе для большинства менее предпочтительна. Поэтому автобусное сообщение приостановлено до 19 ноября, пока работают лодочники, - сообщили в администрации Тутаевского района.

Как только погодные условия ухудшатся, автобусы снова выйдут в рейсы.