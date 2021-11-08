Жителя Кемеровской области подозревают в краже игрового оружия у ярославского геймера

22-летний житель Кемеровской области подозревается в совершении двух киберпреступлений в Ярославском регионе Фото: Василий Вахрин

22-летний житель Кемеровской области подозревается в совершении двух киберпреступлений. По версии следствия, именно он украл у жительницы Ростова Ярославской области виртуальное оружие, выставленное на продажу.

Объявление о продаже снаряжения, которое используется в одной из онлайн-игр, жительница Ростова выложила на сайте бесплатных объявлений. Потенциальный покупатель предложил девушке продолжить общение в специальном игровом мессенджере.

- Чтобы убедиться в наличии указанного «снаряжения», он попросил продавца включить режим трансляции экрана компьютера и выполнить его указания. После окончания трансляции женщина обнаружила, что ее игровой аккаунт, а также страница в одной из социальных сетей «взломаны». Игровое оружие стоимостью более 7 тысяч исчезло, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники уголовного розыска вышли на возможного преступника. Оказалось, что во время демонстрации экрана он увидел данные, которые позволили ему войти в игровой аккаунт девушки и забрать виртуальное оружие. Кроме того, злоумышленник получил доступ к соцсетям жительницы Ростова и завладел ее личными фотографиями.

Возбуждены два уголовных дела: «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Расследование продолжается.