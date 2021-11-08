Погода в Ярославской области на неделю: «день жестянщика» близок

Для автомобилистов, которые не поменяли шины на зимние, во вторник может наступить «день жестянщика» Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Первый рабочий день после долгих выходных не порадовал ярославцев хорошей погодой. Вместе с дождями в регион прорвался очередной циклонический вихрь. Завтра, во вторник 9 ноября, в Ярославской области по прогнозам синоптиков, ожидается мощное вторжение холодного арктического воздуха.

- Температура не превысит 0…+5 градусов, дожди будут переходить в мокрый снег. На фоне порывистых северных ветров к вечеру температура воздуха опустится до нулевой отметки, формируя гололедицу. Для автомобилистов, которые не поменяли шины на зимние, может наступить «день жестянщика», - предупреждают специалисты Центра «Фобос».

В середине недели ситуация не сильно улучшится: температура в регионе будет на 1-4 градуса ниже нормы. 19 ноября – переменная облачность, днем -1…+1, ветер юго-западный.

11 ноября возможен небольшой снег сильный туман. Днем +1…+3.

12 ноября, в пятницу, снег и сильный туман, днем 0…+2.