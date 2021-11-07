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Общество7 ноября 2021 18:01

В Ярославле в пьяной драке двух мужчин пострадал маленький ребенок

Скандал произошел в автобусе
Влада Красоткина
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Во время драки мужчины упали на маленькую девочку, придавили ее. Фото: "Ярославль Live"

Во время драки мужчины упали на маленькую девочку, придавили ее. Фото: "Ярославль Live"

Этот инцидент произошел 6 ноября в ярославском автобусе 143. Двое выпивших мужчин столкнулись в транспорте и устроили драку на глазах пассажиров.

- Пьяный мужчина решил ,что другому нельзя ехать в общественном транспорте, - рассказали очевидцы в группе «Ярославль Live”.

Во время драки мужчины упали на маленькую девочку, придавили ее, но их это не смутило. Другие пассажиры пытались разнять «парочку», достать ребенка из под «завала», но все было тщетно.

- В автобусе большинство было женщин с детьми . Взрослым людям уже не помогут воспитательные беседы, - добавили очевидцы.