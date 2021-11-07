На этой неделе в Ярославле выпадет снег и придут заморозки

Прогноз погоды на неделю. Фото: Центр "Фобас"

В Ярославле предстоящая неделя начнется с дождя. Ливень с воскресной ночи перейдет на день понедельника и подарит жителям лужи и слякоть. Но уже во вторник эти лужи превратятся в лед, а дожди в снег. На улице будет -1 градус до среды. В четверг на термометре снова будет плюс. До конца недели температура продержится до +2.

- На фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. На неделе ветер будет предпочтительно юго-западный, умеренный, - сообщили Центре "Фобос".

Одевайтесь теплее и будьте готовы к любым капризам осени.