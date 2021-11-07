Владимир Волков остановил строительство магазина в Ярославле

Сейчас двор дома №27 выглядит так. Фото: Владимир Волков

В Ярославле на улице Нефтяников №27 идет строительство магазина. Для жителей это стало головной болью. Подрядчик устроил на объекте настоящую свалку: территория вся в грязи, заблокирован въезд во двор, на строительной площадке бардак.

- На понедельник запланировал встречу с застройщиком, запросил все документы, на основании которых было выдано разрешение на строительство. До выяснения обстоятельств работы приостановлен, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

Но даже, если документация пройдет все этапы проверки не факт, что строительство продолжится. На это нужно согласие жителей.