Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 13:19

Владимир Волков остановил строительство магазина в Ярославле

С чем это связано
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас двор дома №27 выглядит так. Фото: Владимир Волков

Сейчас двор дома №27 выглядит так. Фото: Владимир Волков

В Ярославле на улице Нефтяников №27 идет строительство магазина. Для жителей это стало головной болью. Подрядчик устроил на объекте настоящую свалку: территория вся в грязи, заблокирован въезд во двор, на строительной площадке бардак.

- На понедельник запланировал встречу с застройщиком, запросил все документы, на основании которых было выдано разрешение на строительство. До выяснения обстоятельств работы приостановлен, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

Но даже, если документация пройдет все этапы проверки не факт, что строительство продолжится. На это нужно согласие жителей.