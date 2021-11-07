Ярославца дважды лишили прав за пьяное вождение

Мужчина ехал за рулем «ВАЗ». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Фрунзенском районе Ярославля на улице Гончаровой полицейские поймали пьяного водителя. Мужчина ехал за рулем «ВАЗ».

- Нарушителю предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Почему сразу последовала уголовная ответственность? Выяснилось, что нарушитель полиции хорошо знаком, ведь 28-летнего молодого человека ранее уже лишали прав за пьяное вождение.

Теперь ему грозит статья «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и колония.