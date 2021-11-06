В Ярославле прошел рейд по соблюдению антиковидных мер Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сотрудники полиции, департамента АПК, Роспотребнадзора и мэрии города проверили то, как жители соблюдают антиковидные меры во время выходных. Совместный рейд прошел в ТЦ «Аура», а также в магазинах и кафе на улицах Кирова, Депутатской, Нахимсона и других. По итогу нарушений выявили не мало, составлено 180 протоколов.

- Всего с начала пандемии сотрудниками органов внутренних дел проведено более 110 тысяч профилактических бесед с гражданами, нарушающими масочный режим, зафиксировано более 14 тысяч правонарушений. Материалы о правонарушениях переданы в районные суды для рассмотрения, - сообщили в правительстве Ярославской области.