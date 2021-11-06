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Происшествия6 ноября 2021 13:18

Житель Ярославской области подозревается в избиении жены, которая после умерла

Он бил ее кулаками по лицу
Анастасия Голубева
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Житель Ярославской области подозревается в избиении жены, которая после умерла

Житель Ярославской области подозревается в избиении жены, которая после умерла

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летний житель Ярославской области подозревается по статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Согласно материалам уголовного дела, 4 ноября этого года, мужчина, находясь на улице Молодежной села Прусово Ярославского района, начал ссориться со своей 38-летней женой. Он бил ее кулаками по лицу, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Женщина умерла почти сразу, на месте.

- В настоящее время, подозреваемый задержан, следователями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.