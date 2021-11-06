На дороге из Ярославля в Рыбинск поставили фигуру светящегося лося Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на трассе Ярославль-Рыбинск установили фигуру лося, которого водители будут видеть даже в темноте. Объект поставили на том участке дороги, где произошло наибольшее количество ДТП с участием диких животных, в частности лосей.

- Всего с начала года на дорогах Ярославской области с участием диких животных было зафиксировано 25 ДТП с пострадавшим, из них 28 ранено и 4 человека погибли, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Во избежание подобных трагедий Роман Душно также призвал не игнорировать дорожные знаки, предупреждающие о возможном выходе на проезжую часть диких животных, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным, особенно в сумеречное и ночное время.

Пока такой дорожный объект – испытание пилотного проекта по профилактике ДТП, но если он будет эффективен, то таких светящихся животных на трассах области станет больше.