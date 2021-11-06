В Ярославской области браконьеры избили инспектора на глазах у ребенка Фото: Андрей АБРАМОВ

На общественного природоохранного инспектора из Ростовского района Ярославской области напали браконьеры. Они жесткого избили мужчину на глазах у малолетней девочки. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Ярославской области Александру Соболеву доложить об обстоятельствах нападения.

- В настоящее время региональное СУ ходатайствует о передаче материалов из органов МВД в свое производство, - сообщили в Следственном комитете РФ.