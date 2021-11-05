Ярославская область вошла в топ худших регионов по эпидемиологической ситуации в стране

За прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончались пять человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

5 ноября стало известно, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в десяти регионах России, в том числе и Ярославском.

- Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия, - сообщили информационное агентство «ТАСС».

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончались пять человек, а заболели 285 жителя.