Под Ярославлем столкнулись легковушка и фура: "Пострадали двое детей"

В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 6 человек и 2 специальные машины. Фото: МЧС Ярославль

5 ноября около 8:00 утра в Ростовском районе Ярославской области произошло большое ДТП. На 178 километре трассы М8 столкнулись "Шевроле" и фура "Вольво". Для тяжеловеса столкновение прошло практически бесследно, а вот в легковушке пострадали все пассажиры и водитель.

- Пострадал 61-летний водитель "Шевроле" и его 40-летний пассажир, а также двое детей 7-и и 10-и лет. Все участники аварии доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 6 человек и 2 специальные машины.