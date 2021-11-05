МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре

Из-за сильного ветра возросла вероятность травматизма среди жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 ноября в Ярославле будет ветренно, воздушные порывы усилятся до 15 метров в секунду.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Кроме этого, МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра возросла вероятность травматизма среди жителей.