МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре

Из-за сильного ветра возросла вероятность травматизма среди жителей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
5 ноября в Ярославле будет ветренно, воздушные порывы усилятся до 15 метров в секунду.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.
Кроме этого, МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра возросла вероятность травматизма среди жителей.