Ярославский застройщик задолжал сиротам дом за 19 миллионов рублей

Против компании было возбуждено исполнительное производство. Фото: УФССП России по Ярославской области

Ярославская компания занималась строительством многоквартирного дома для детей-сирот.

- Согласно контракту, застройщик должен в предусмотренный срок построить многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать дом заказчику для последующего предоставления данного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Но разрешение на эксплуатацию дома застройщик так и не получил, а это значит, что условия контракта были не выполнены. Поэтому против компании было возбуждено исполнительное производство.

- В ходе исполнительных действий удалось установить, что в распоряжении организации имеются денежные средства, достаточные для оплаты задолженности. Судебный пристав-исполнитель обратил на них взыскание, после чего денежные средства суммой более 19 400 000 рублей поступили взыскателю, - заключили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.