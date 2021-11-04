В Ярославле из-за теплой погоды на ивах появились «сережки» Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ярославле на ивах начали набухать почки, а также появились так называемые «сережки». Об этом сообщили в естественно-историческом отделе Ярославского музей-заповедника. Обычно, почки на вербах и ивах распускаются весной. Но из-за аномального тепла в начала ноября, растения решили, что уже пора.

- После нормальной октябрьской холодной погоды в центр Европейской части России в самом конце октября пришло потепление, когда дневная температура начала бить рекорды. В окрестностях Ярославля 30-31 октября она достигала +12 градусов. В результате, некоторые растения начали "просыпаться". Так на ивах набухли цветочные почки и показались сережки - "барашки", - рассказали в отделе природы городского музея-заповедника.