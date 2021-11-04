В Ярославле педагогический университет не выйдет на очное обучение после выходных Фото: Мария ЛЕНЦ

Ярославский педагогический университет им. К.Д. Ушинского после текущей выходной недели не выйдет на очное обучение в обычном режиме. Об этом студентам сообщили в официальной группе ЯГПУ ВКонтакте.

- В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на основании приказа Минобрнауки России образовательный процесс по очной и заочной формам обучения переводится в дистанционный формат с 8 ноября», - сообщили сотрудники ЯГПУ.

О дате выхода в традиционный формат обучения, сообщат дополнительно. На данный момент никакой конкретной даты нет.

Студентам, которые живут в общежитии, рекомендуется оставаться у себя дома.