В Ярославле с 4 ноября изменилось расписание двух автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с сегодняшнего дня, с 4 ноября, изменилось расписание автобуса №7 «Улица Гудованцева – 15 МКР» и автобуса №85 «Поселок Ивняки – «Машприбор», об это сообщили в Яргортрансе. Публикуем новое расписание транспорта.

Автобус №7

Остановка «Улица Гудованцева»

Рабочие дни: 05.12; 05.33; 05.54; 06.21; 06.29; 06.41; 06.55; 07.08; 07.22; 07.32; 07.46; 07.58; 08.09; 08.22; 08.34; 08.47; 09.03; 09.28; 09.52; 10.16; 10.41; 11.06; 11.19; 11.30; 11.42; 11.55; 12.06; 12.19; 12.32; 12.45; 12.58; 13.11; 13.26; 13.50; 14.13; 14.37; 15.02; 15.26; 15.51; 16.15; 16.32; 16.45; 16.57; 17.11; 17.23; 17.36; 17.47; 17.59; 18.15; 18.31; 18.49; 19.06; 19.25; 19.42; 20.00; 20.37; 21.32.

Выходные дни: 05.27; 05.57; 06.34; 07.11; 07.33; 07.49; 08.10; 08.29; 08.48; 09.25; 10.03; 10.40; 11.17; 11.54; 12.32; 13.09; 13.26; 13.45; 14.03; 14.22; 14.43; 15.19; 15.55; 16.32; 17.08; 17.45; 18.22; 18.41; 19.01; 19.21; 19.43; 20.03; 20.40.

Остановка «15 микрорайон»

Рабочие дни: 05.37; 06.02; 06.27; 06.52; 07.16; 07.29; 07.41; 07.53; 08.09; 08.34; 08.58; 09.22; 09.47; 10.12; 10.25; 10.36; 10.48; 11.01; 11.12; 11.25; 11.38; 11.51; 12.04; 12.17; 12.32; 12.56; 13.19; 13.43; 14.08; 14.32; 14.57; 15.21; 15.38; 15.51; 16.03; 16.17; 16.29; 16.42; 16.53; 17.05; 17.21; 17.37; 17.55; 18.12; 18.31; 18.48; 19.06; 19.43; 20.38; 21.33; 22.23.

Выходные дни: 05.40; 06.17; 06.55; 07.16; 07.35; 07.54; 08.31; 09.09; 09.46; 10.23; 11.00; 11.38; 12.15; 12.32; 12.51; 13.09; 13.28; 13.49; 14.25; 15.01; 15.38; 16.14; 16.51; 17.28; 17.47; 18.07; 18.27; 18.49; 19.09; 19.27; 19.46; 20.21; 20.56.

Автобус №85

Остановка «Поселок Ивняки»

Рабочие дни: 05.00; 05.25; 05.41; 06.05; 06.17; 06.29; 06.41; 06.53; 07.05; 07.17; 07.29; 07.41; 07.53; 08.05; 08.17; 08.29; 08.41; 08.53; 09.05; 09.17; 09.41; 10.05; 10.29; 10.53; 11.17; 11.41; 12.05; 12.29; 12.53; 13.17; 13.29; 13.41; 13.53; 14.05; 14.17; 14.41; 15.05; 15.29; 15.53; 16.17; 16.41; 17.05; 17.29; 17.53; 18.07; 18.21; 18.35; 19.05; 19.41; 20.17.

Выходные дни: 05.00; 05.34; 06.11; 06.29; 06.47; 07.06; 07.24; 07.43; 08.01; 08.37; 09.14; 09.51; 10.27; 11.04; 11.41; 12.17; 12.54; 13.31; 13.50; 14.07; 14.25; 15.02; 15.39; 16.15; 16.52; 17.29; 18.05; 18.42; 19.19; 19.56.

Остановка «Машприбор»

Рабочие дни: 05.49; 06.13; 06.37; 07.01; 07.13; 07.25; 07.37; 07.49; 08.01; 08.13; 08.37; 09.01; 09.25; 09.49; 10.13; 10.37; 11.01; 11.25; 11.49; 12.13; 12.25; 12.37; 12.49; 13.01; 13.13; 13.37; 14.01; 14.25; 14.49; 15.13; 15.37; 16.01; 16.25; 16.49; 17.03; 17.17; 17.31; 17.46; 18.01; 18.13; 18.25; 18.37; 18.49; 19.01; 19.13; 19.25; 19.37; 20.08; 20.44; 21.20.

Выходные дни: 05.48; 06.25; 07.02; 07.38; 08.15; 08.52; 09.28; 10.05; 10.42; 11.18; 11.55; 12.32; 12.51; 13.08; 13.26; 14.03; 14.40; 15.16; 15.53; 16.30; 17.06; 17.43; 18.01; 18.20; 18.38; 18.57; 19.15; 19.33; 20.10; 20.47.