В Рыбинске сдачу Волжского парка задерживают уже на два месяца Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается благоустройство Волжского парка. Сейчас объект готов на 90%, однако, задержка подрядчика по его сдаче – больше двух месяцев. В администрации города уточнили, что рабочим нужно все сделать в короткие сроки, но без ущерба качеству.

В ближайшее время в парке будут асфальтировать дорожки, а также обустраивать подходы для маломобильных местных жителей и людей с колясками со стороны водоканала.

- Мы следим за качеством. Вчера ночью подрядчик укладывал асфальт. Утром проверили выполненную работу, нам не понравились два участка. Сейчас организация их переделывает, - сообщил первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Все недочеты подрядная организация исправляет за свой счет. Помимо этого, каждый просроченный день сдачи объекта – штраф.