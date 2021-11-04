В Ярославской области выявили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции» Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области завершился региональный этап конкурса детского рисунка на тему «Мои родители работают в полиции». Этот конкурс проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.

В региональном этапе участвовали 50 детей в возрасте от 6 до 14 лет, которые живут в нашей области.

Победители выявлялись УМВД России по Ярославской области совместно Общественным советом при УМВД.

Авторы лучших работ регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции»:

- 7-летняя Дарина Хвостова, из Ростова;

- 10-летний Даниил Орешников, из Ярославля;

- 12-летняя Полина Косолапова, из Ростова;

- 13-летняя Анастасия Рябухина, из Тутаева.

Рисунки этих ребят будут участвовать в федеральном этапе конкурса.