В Ярославской области выявили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции»
Фото: УМВД по Ярославской области
В Ярославской области завершился региональный этап конкурса детского рисунка на тему «Мои родители работают в полиции». Этот конкурс проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
В региональном этапе участвовали 50 детей в возрасте от 6 до 14 лет, которые живут в нашей области.
Победители выявлялись УМВД России по Ярославской области совместно Общественным советом при УМВД.
Авторы лучших работ регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции»:
- 7-летняя Дарина Хвостова, из Ростова;
- 10-летний Даниил Орешников, из Ярославля;
- 12-летняя Полина Косолапова, из Ростова;
- 13-летняя Анастасия Рябухина, из Тутаева.
Рисунки этих ребят будут участвовать в федеральном этапе конкурса.