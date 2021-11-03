Главный врач Ярославской ЦРБ попросил жителей области оставаться дома в праздники из-за туристов

Главный врач Ярославской ЦРБ попросил ярославцев оставаться дома во время праздников

Главный врач Ярославской ЦРБ Андрей Шошин обратился ко всем жителям региона с просьбой провести дома предстоящие праздничные дни.

- Мы понимаем, что Ярославская область, являясь столицей Золотого Кольца, в эти дни испытает значительный пресс со стороны приезжающих к нам гостей. Убедительная просьба – максимально сократить свои перемещения, контакты, нахождение в многолюдных местах. Это снизит ваш риск заразиться коронавирусом и заразить других, - сказал в своем видеообращении Андрей Шошин.

Сейчас в Ярославской области ежедневно фиксируется порядка 270 новых заражений коронавирусом ежедневно.