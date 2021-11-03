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Общество3 ноября 2021 16:14

Главный врач Ярославской ЦРБ попросил жителей области оставаться дома в праздники из-за туристов

Это поможет снизить риск заразиться COVID-19 и заразить других
Полина Вачнадзе
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Главный врач Ярославской ЦРБ попросил ярославцев оставаться дома во время праздников

Главный врач Ярославской ЦРБ попросил ярославцев оставаться дома во время праздников

Главный врач Ярославской ЦРБ Андрей Шошин обратился ко всем жителям региона с просьбой провести дома предстоящие праздничные дни.

- Мы понимаем, что Ярославская область, являясь столицей Золотого Кольца, в эти дни испытает значительный пресс со стороны приезжающих к нам гостей. Убедительная просьба – максимально сократить свои перемещения, контакты, нахождение в многолюдных местах. Это снизит ваш риск заразиться коронавирусом и заразить других, - сказал в своем видеообращении Андрей Шошин.

Сейчас в Ярославской области ежедневно фиксируется порядка 270 новых заражений коронавирусом ежедневно.

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Главный врач Ярославской ЦРБ попросил ярославцев в праздники чаще оставаться дома
Главный врач Ярославской ЦРБ попросил ярославцев в праздники чаще оставаться дома
Администрация Ярославского района