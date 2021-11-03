В Ярославской области в праздничные дни усилят контроль за антиковидными мерами

Рейды пройдут в ресторанах, торговых центрах, туристических точках и учреждениях культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В праздничные дни в Ярославской области будет усилен контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. В том числе и в связи с наплывом туристов, будут проводиться рейды в ресторанах и кафе, торговых центрах, на туристических объектах и в учреждениях культуры.

Напомним, что в регионе по-прежнему действует масочный режим и социальная дистанция. Общепит может пускать посетителей при наличии QR-кодов или же работать с нагрузкой не более 30%. Те же правило распространяются и на музеи, выставочные залы, театры, кинотеатры, цирк, дома культуры и физкультурно-спортивные центры. Работа кафе и ресторанов с 23:00 до 6 утра запрещена, возможны доставка или заказ еды на вынос.

- У нас нет цели закручивать гайки и вводить новые ограничения. Самая главная задача сейчас – четко контролировать соблюдение ранее принятых мер, – сказал врио губернатора региона Михаил Евраев. – Только их строгое соблюдение позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Особенно актуальным этот вопрос становится в праздничные дни, когда в регион традиционно приезжают туристы.