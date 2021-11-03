Ярославец пытался заживо сжечь своего знакомого

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В попытке убить своего знакомого обвиняется ярославец. Мужчина собирался совершить заживо сжечь человека и почти исполнил задуманное.

Все произошло 31 октября в доме на улице Центральной в Кузнечихе Ярославского района. Пьяный подозреваемый облил горючим веществом своего 64-летнего знакомого и поджег его. Одежда, пропитанная легковоспламеняющейся жидкостью, тут же вспыхнула.

- Но до конца преступный умысел доведен не был, по независящим от подозреваемого обстоятельствам. Потерпевшего спас очевидец, который вызвал бригаду скорой помощи, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Ярославца, который таким жестоким образом решил избавиться от своего знакомого, заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.