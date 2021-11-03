Клиенты Tele2 получат кешбэк при сдаче тестов на COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

За тестирование на ковид жителям пополнят баланс мобильного телефона. Оператор Tele2 начислит своим клиентам 10% кешбэка на счет телефона при сдаче анализов на COVID-19 в любой лаборатории «Гемотест». Предложение распространяется на стандартный ПЦР- и экспресс-тест, исследования на антитела к коронавирусу и комплексные анализы.

– Tele2 давно не ограничивается ролью поставщика услуг связи, мы стремимся поддерживать образ жизни и интересы наших клиентов, – сказал директор департамента по финансовым сервисам Tele2 Илларион Яловенко. – Сегодня многие сдают ПЦР-тесты – анализ может потребоваться при въезде в другую страну и по возвращении из путешествия, при заселении в отель и посещении театра. Мы рады поддержать наших абонентов в это непростое время и предложить им полезный бонус.

Чтобы получить бонус, пациенты должны предъявить промокод с сайта партнера акции до оплаты анализов. Акция действует в рамках программы лояльности «Больше» и продлится до 15 ноября 2021 года.

Клиенты программы лояльности покупают товары и услуги со скидкой, получают подарки и бонусы.