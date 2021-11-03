В Ярославле столкнулись иномарка и «скорая»

В Ярославле столкнулись "скорая" и иномарка. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 3 ноября, в Ярославле на перекрестке улиц Толбухина и Большой Октябрьской произошло ДТП с участием машины скорой помощи и «Хендай».

- Не пропустил «скорую» с мигалкой, завис в телефоне, - пишет о водителе легкового автомобиля очевидец аварии.

По словам других очевидцев, медики ехали и с мигалкой, и с сиреной.

- Когда уже камеры повесят, которые за телефон штрафуют? И ведь даже мигалку не услышал! В тик-токе, наверное, сидел, - пишет Антон С.

В комментариях ярославцы просят не делать преждевременных выводов о вине водителя иномарки. Разобраться в обстоятельствах аварии должны сотрудники ГИБДД. Как пояснили «Комсомолке» в полиции, пострадавших при столкновении автомобилей нет.