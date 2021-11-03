Сбер Управление Активами подарит паи тем, кто вложится в ПИФы в Зеленый день

В рамках акции «Зеленый день», приуроченной к 180-летию СберБанка, Сбер Управление Активами дарит кешбэк за первые инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Так, за покупку паев ПИФов со 2 ноября по 20 декабря включительно клиенты получат:

- на сумму паев от 5000 до 9999 рублей - паи на 1000 рублей;

- от 10 000 до 14 999 рублей - паи на 2000 рублей;

- от 15 000 рублей - паи на 3000 рублей.

А если приобрести паи на сумму от 20 тысяч рублей 11 или 12 ноября, то Сбер Управление Активами начислит кешбэк в виде паев на 3999 рублей.

Воспользоваться этими предложениями клиенты банка, еще не имеющие паев участвующих в акции фондов, могут в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами:

- Мы продолжаем наблюдать растущий интерес жителей России к инвестициям в ценные бумаги. Паевые инвестиционные фонды – это отличный способ начать зарабатывать на фондовом рынке для тех, у кого нет опыта или времени самостоятельно подбирать ценные бумаги и совершать операции. Зеленый день - отличный шанс для тех, кто только думает сделать первый шаг к этому, потому что можно получить кешбэк и таким образом увеличить доходность своих вложений сразу на 20%.

В акции участвуют 14 открытых ПИФов:

- «Сбер - Фонд облигаций «Илья Муромец»;

- «Сбер - Фонд перспективных облигаций»;

- «Сбер - Валютные облигации»;

- «Сбер - Денежный»;

- «Сбер - Фонд акций «Добрыня Никитич»;

- «Сбер - Сбалансированный»;

- «Сбер - Природные ресурсы»;

- «Сбер - Глобальный Интернет»;

- «Сбер - Потребительский сектор»;

- «Сбер - Биотехнологии»;

- «Сбер - Глобальные акции»;

- «Сбер - Электроэнергетика»;

- «Сбер - Финансовый сектор»;

- «Сбер - Золото».

Кешбэк за первые инвестиции в паи будет выплачиваться участникам акции до ее окончания либо до исчерпания денежного фонда программы (180 млн рублей).

Каждый участник акции может получить бонус один раз и только в виде паев соответствующего фонда.