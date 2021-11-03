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Происшествия3 ноября 2021 12:01

В Ярославле задержали «телефонного мошенника» из Ставрополя, который обманывал пенсионеров

Ярославцы за спасение родственников отдали от 60 до 230 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Мужчина подозревается в мошенничестве. Если вы пострадали от его действий, обращайтесь в полицию

Мужчина подозревается в мошенничестве. Если вы пострадали от его действий, обращайтесь в полицию

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудниками полиции задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в обмане пенсионеров. По версии следствия, они отдавали ему деньги, якобы, для того, чтобы спасти родственников от уголовной ответственности.

Как рассказали в полиции, сначала неизвестные звонили пенсионерам на стационарные телефоны, представлялись кем-то из родных, а потом говорили, что попали в ДТП и уговаривали дать денег, чтобы заплатить «кому надо». Пожилые люди, а всем четверым пострадавшим от 78 до 86 лет, отдавали свои сбережения незнакомому мужчине, который приезжал за деньгами.

- Ярославцы лишились от 60 до 230 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, - уточнили в пресс-службе УСВД России по Ярославской области.

Подозреваемого ярославские полицейские задержали в Ставрополе. Следствие считает, что именно он приезжал за деньгами. Мужчина уже доставлен в Ярославль, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Если вы пострадали от действий этого человека, обращайтесь в полицию.