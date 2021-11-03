В Ярославской области пройдет «Ночь искусств» Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область 3 ноября примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». Из-за коронавирусных ограничений часть программы будет организована в онлайн-режиме.

- Но мероприятия все равно состоятся, учреждения готовят уникальные лекции, экскурсии, которые будут транслироваться на портале «Культура» и в социальных сетях, - рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Подробнее о том, что подготовило то или иное учреждение, можно узнать на его сайте. Там же и уточнить, запланировано мероприятие в онлайн или офлайн-режиме.

Например, Ярославский музей-заповедник подготовил программу «Музыкальный голос науки». Это будет лекция-концерт с исполнителем на терменвоксе Олесей Ростовской. В онлайн-формате готовят проект «Артефакты и реплики Смутного времени».