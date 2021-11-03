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Общество3 ноября 2021 9:43

Михаил Евраев поблагодарил ярославцев за поддержку во время болезни

Врио губернатора Ярославской области заболел COVID-19
Полина Вачнадзе
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Врио губернатора Ярославской области заболел COVID-19

Врио губернатора Ярославской области заболел COVID-19

Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил ярославцев за поддержку и теплые слова. Вчера, 2 ноября, чиновник в своем Instagram рассказал, что получил положительные результаты теста на COVID-19. Многие жители региона пожелали Михаилу Евраеву скорейшего выздоровления.

- Всем спасибо за поддержку – ваши пожелания придают силы. Чувствую себя в целом хорошо, сатурация в норме. Есть небольшая слабость, но работе это не мешает, - написал на своей странице врио главы области.