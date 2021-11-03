Михаил Евраев поблагодарил ярославцев за поддержку во время болезни

Врио губернатора Ярославской области заболел COVID-19 Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил ярославцев за поддержку и теплые слова. Вчера, 2 ноября, чиновник в своем Instagram рассказал, что получил положительные результаты теста на COVID-19. Многие жители региона пожелали Михаилу Евраеву скорейшего выздоровления.

- Всем спасибо за поддержку – ваши пожелания придают силы. Чувствую себя в целом хорошо, сатурация в норме. Есть небольшая слабость, но работе это не мешает, - написал на своей странице врио главы области.