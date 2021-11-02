Улицы Румянцевская и Гоголя в Рыбинске станут односторонними. ФОТО: администрация Рыбинска

В ближайшее время в Рыбинске изменится схема движения на перекрестке улиц Плеханова, Румянцевской, Гоголя и Железнодорожной, так как две улицы – Румянцевская и Гоголя – станут односторонними. Об этом сообщили в администрации города.

Изменения согласованы со всеми инстанциями и вступят в силу сразу же после окончания ремонта улицы Карякинской у военкомата.

- Участок улицы Гоголя от улицы Плеханова до улицы Карякинской станет односторонним для движения машин от улицы Плеханова в сторону Карякинской. На улице Румянцевской одностороннее движение вводится от улицы Карякинской до улицы Плеханова, - уточнили в администрации Рыбинска.

Закрывается выезд с улицы Гоголя на перекресток, а также выезд с перекрестка на улицу Румянцевскую. Объехать участок можно через улицы Гоголя и Карякинскую.

Как пояснили в Госавтоинспекции, нововведения позволят сделать перекресток безопаснее. Сейчас это место является предочагом аварийности: в 2021 году здесь произошло 20 аварий, еще одна – и перекресток получит статус аварийного.