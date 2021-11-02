График работы подразделений ярославской полиции в выходные дни Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 по 7 ноября регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Ярославской области работает по следующему графику:

– регистрация транспортных средств МРЭО Ярославль и РЭО Рыбинска ежедневно с 1 по 7 ноября ежедневно;

- экзаменационная деятельность в Ярославле, Рыбинске, Петровском, Данилове, Некоузе, Тутаеве и Угличе – 2, 3 и 6 ноября.

Подать заявление можно в электронном виде или лично как по предварительной записи, так и в порядке «живой очереди».

В Управлении по вопросам миграции с 1 по 3 ноября прием граждан идет согласно графику работы подразделений. 4, 5 и 7 ноября – приема нет.

6 ноября оказывают услуги в сфере миграции следующие подразделения:

- ОВМ ОМВД России по Дзержинскому городскому району,

- ОВМ ОМВД России по Заволжскому городскому району,

- ОВМ ОМВД России по Кировскому городскому району,

- ОВМ ОМВД России по Ленинскому городскому району,

- ОВМ ОМВД России по Фрунзенскому городскому району,

- ОВМ ОМВД России по Ярославскому району,

- ОВМ ОМВД по городскому округу город Переславль-Залесский,

- ОВМ ОМВД России по Ростовскому району,

- ОВМ МО МВД России «Тутаевский».

Остальные подразделения по вопросам миграции 6 ноября прием граждан не ведут.

Информационный центр УМВД России по Ярославской области не работает с 4 по 7 ноября. Чтобы получить справку о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования, необходимо обратиться на сайт Госуслуг.