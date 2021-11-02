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Общество2 ноября 2021 14:40

Исполнять обязанности главы Ярославской области будет Илья Баланин

Пока Михаил Евраев находится на больничном
Полина Вачнадзе
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Исполнять обязанности главы Ярославской области будет Илья Баланин

Исполнять обязанности главы Ярославской области будет Илья Баланин

Фото: Полина Вачнадзе

Исполнять обязанности главы Ярославской области временно будет и.о.заместителя губернатора региона Илья Баланин. Михаил Евраев заболел коронавирусом и ушел на больничный, о чем утром 2 ноября сообщил своим подписчикам в Instagram.

- В соответствии с распоряжением губернатора Ярославской области в период болезни исполнение полномочий главы региона возложено на исполняющего обязанности заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Илью Баланина, - сообщает правительство Ярославской области.

При этом Михаил Евраев оставляет за собой право проводить совещания и принимать решения.