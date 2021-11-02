В Рыбинске полностью решили проблемы обманутых дольщиков

Компенсации получили рыбинцы, которые вложились в строительство дома на улице Суркова Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске полностью решили вопрос обманутых дольщиков, сообщили в правительстве Ярославской области. Участникам долевого строительства дома на улице Суркова новый инвестор выплатил денежные компенсации.

Возведение дома на Суркова началось еще в 2016 году. Объект должны были сдать во втором квартале 2019 года, однако работы остановились, когда степень готовности была всего лишь 5%.

Дом включили в реестр проблемных и вот, наконец, для выплаты компенсаций был найден инвестор.

Как уточнил директор департамента строительства региона Виктор Жучков, Ярославская область близится к завершению годового плана по решению проблем обманутых дольщиков. По 12 из 14 долгостроев вопросы решены.

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