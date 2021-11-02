В Ярославле по подозрению в мошенничестве задержали директора инвестиционной компании Фото: Анастасия Черникова

В Ярославле по подозрению в мошенничестве задержан директор инвестиционной компании. По версии следствия, на протяжении двух лет – с 2018 года по 2020-ый – он уговаривал клиентов инвестировать деньги, обещая высокий доход.

- Речь шла о сохранности капитала до 90% и доходности до 20% в месяц от суммы капитала за пользование денежными средствами. Для привлечения клиентов первоначально некоторые суммы выплачивались в качестве процентов. Потом выплаты прекращались, вложенные средства заемщикам не возвращались, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На данный момент известно о 30 потерпевших, но, возможно, что пострадавших гораздо больше. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.