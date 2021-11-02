В Ярославле экс-замначальника управления МЧС и его коллегу будут судить за взятки в 1,1 миллиона рублей

В Ярославле завершено расследование уголовного дела о взятках в региональном управлении МЧС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославле завершено расследование уголовного дела о взятках в региональном управлении МЧС, которое было возбуждено в марте прошлого года. Обвиняемые – бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области, который возглавлял управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также его заместитель.

- По версии следствия, с 2018 по 2020 годы они получали от разработчиков специальных технических условий по пожарной безопасности вновь построенных или переоборудованных зданий взятки от 100 до 450 тысяч рублей за их согласование. За указанный период обвиняемые получили более 1,1 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.