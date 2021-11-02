Ярославцы сфотографировали крысу, сидящую на батарее в поликлинике

Медперсонал ярославской поликлиники прогнал незваную гостью. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Крысу, сидящую на батарее в поликлинике №2 на улице Ньютона сфотографировали ярославцы.

- В регистратуре сказали, что это нормально. Крысы там всегда и не боятся людей, - написал в группе «Ярославль LIVE» автор поста.

- Теперь ясно, почему в регистратуре карточки пропадают.

- У нее, наверное, и QR-код есть.

- Пришла на вакцинацию, - шутят ярославцы, хотя ситуация совершенно не смешная.

- И это в больнице. Полная антисанитария.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области отреагировали на сообщение о грызуне, спокойно разгуливающем по медучреждению:

- Поликлиника №2 по адресу Ньютона,30 располагается на первом этаже жилого дома. По информации администрации ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2», в подвальных помещениях и подъездах жилого дома управляющей компанией проводилась дератизация. Крыса проникла в поликлинику через открытую дверь запасного выхода. Силами медицинского персонала крыса была удалена из помещения.