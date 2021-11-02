В Ярославле пропал 12-летний мальчик

В Ярославле идут поиски 12-летнего Даниила Зимакова. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле идут поиски 12-летнего Даниила Зимакова. 31 октября он ушел из дома в Заволжском районе города и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мальчик выглядит на свой возраст. Рост 140 сантиметров, худощавый, волосы светло-русые. В момент исчезновения был одет черную куртку, черные джинсы с карманами по бокам, черную кепку. С собой взял рюкзак цвета хаки.

Если вам известно, где находится Даниил или вы видели его, сообщите по телефонам 02, 102 или 112, а также по номеру 8-910-964-08-38 (горячая линия «ЯрСпаса»).