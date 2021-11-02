Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19

За то время, что Михаил Евраев отработал в Ярославской области, он совершил несколько рабочих поездок. ФОТО: страница Михаила Евраева, Instagram

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram и сказал, что работать, несмотря на болезнь продолжит.

- К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне. В целом чувствую себя неплохо. Надеюсь, благодаря вакцинации перенесу болезнь в легкой форме. Берегите себя и соблюдайте меры безопасности! Это важно. Для всех. И очень нужно врачам, - опубликовал пост врио главы региона.

Где Михаил Евраев мог заразиться коронавирусом, не известно. За две с небольшим недели, что он отработал в области, врио губернатора провел немало встреч и совершил несколько поездок.