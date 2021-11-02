В Рыбинске пьяные мужчины избили женщину-переписчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Двое мужчин 25 и 26 лет оскорбили и несколько раз ударили женщину-переписчика.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Свободы, где живет один из подозреваемых. Пьяные мужчины увидели переписчика и начал ее оскорблять, а потом ударили, в том числе и по лицу. Женщине потребовалась госпитализация, сейчас она находится на лечении.

- Сотрудники полиции доставили в отдел подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По статье «Хулиганство» мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.