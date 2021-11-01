В Ярославле во время товарищеского матча умер хоккеист

Михаил Васильев умер во время хоккейного матча. ФОТО: группа "Управление по физической культуре и спорту" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 31 октября, произошла трагедия. Прямо во время товарищеского матча, который проходил в ледовом комплексе «Чемпион», умер 52-летний хоккеист Михаил Васильев.

Мужчина, по словам очевидцев, еще перед игрой почувствовал себя нехорошо, но все равно вышел на лед. Скончался Михаил Васильев мгновенно, медики скорой помощи смогли только констатировать смерть.

- Шок! По Мише и не скажешь, что у него какие-то проблемы с сердцем были. Крепкий, шустрый мужик! Богатырь! – говорят знакомые Михаила.