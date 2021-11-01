Умерла заведующая цитологической лабораторией ярославской онкобольницы

В Ярославле скончалась заведующая цитологической лабораторией Областной онкологической больницы Алла Левина.

- Она была выдающимся врачом и настоящим патриотом своего дела, - пишут об Алле Израилевне коллеги.

На работу цитологом Алла Левина пришла в 1967 году, в 1971м уже стала руководителем цитологической лаборатории онкобольницы. Активно выступала на врачебных конференциях и заседаниях, пропагандируя внедрение диагностической цитологии в практику больниц и поликлиник. Под ее руководством в регионе был внедрен скрининг гинекологических мазков при массовых профосмотрах женщин с окраской материалов по Паппенгейму. Врачи не только выявляли женщин с патологией, но и вели картотеку, оформляли вызов женщин в областную онкологическую больницу. Заведующая лично контактировала с гинекологами, с самими пациентками и добиваясь их полного обследования. При ее руководстве в лаборатории стали принимать любой диагностический материал, не отказывая никому, вплоть до интраоперационных исследований. С развитием эндоскопии широко стали применять цитологию при ФГС, ФБС, ФКС. В большом количестве выполняются срочные исследования из операционных.

- Алла Израилевна воспитала целую плеяду высококлассных врачей цитологов работающих по сей день, проводила курсы для врачей клинической лабораторной диагностики больниц Ярославля, читала лекции и проводила практические занятия. Вся ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Она всегда была отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком, который всегда протягивал руку помощи нуждающимся в ней, помогал не только словом, но и делом, - говорится на официальном сайте больницы.

КП-Ярославль выражает свои соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алла Левиной.

В Ярославле скончалась заведующая цитологической лабораторией Областной онкологической больницы Алла Левина. ФОТО: сайт ЯОКОБ

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