В Ярославле могут увеличь штраф для безбилетный проезд

В Ярославле штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте могут увеличить Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков на встрече с общественниками поднял тему безбилетного проезда в общественном транспорте. Градоначальник считает, что при стоимости проезда в 28 рублей штраф для «зайцев» 100 рублей очень мал. По мнению Владимира Волкова, пассажир-безбилетник должен заплатить рублей 700, а то и 1000.

Ярославцы такое предложение мэра не поддержали.

- Вы сначала обеспечьте автобусы работающими валидаторами, кондукторами. Страшно ездить, когда водитель одной рукой ведет автобус, а другой нажимает кнопки. Еще хуже, когда около водителя собирается народ для оплаты. В салон не пройти и не оплатить. Создайте условия для проезда и оплаты, а потом штрафуйте, - предгагает в группе «Общественный транспорт Ярославля» Елена Л.

- Можно я увижу того смельчака, который передаст свою карту для оплаты проезда. Через весь салон, - пишет Ольга Г.

- Мэрию нужно штрафовать за свое детище! И желательно ежедневно и на несколько миллионов. Где кондуктора в транспорте? Контролеров они могут себе позволить, а кондукторов нет. Водитель должен управлять машиной, следить за салоном и движением, а не выполнять чужую работу, подвергая опасности пассажиров, - высказал свое мнение Михаил В.

- А почему бы не сделать штраф для перевозчиков, если автобус не вышел на рейс? – спрашивает Антон Е.

Такие комментарии и подобные им можно прочитать под постом о повышении штрафа для безбилетников. А постом выше, где обсуждают хамство пассажиров, которые не оплачивают проезд, царят немного другие настроения.

- Все орут, делайте как в Москве! Согласна полностью, давайте как в Москве, не оплатил проезд – штраф 1000 рублей. И наряд полиции. Не оплатил – разговор короткий. Тогда и пойдете через толпу и «зайцев» сами погоните, если на работу опаздываете. А то начинаете водителей и контроль во всем обвинять. Требуете маршрутки, не платите – будет вам результат. Сдается муниципальный транспорт, сдохнет ЯрГЭТ и ПАТП. Останутся маршрутки, которые взвинтят вам цену за проезд и не будет ни льгот, ни проездных, - высказалась Елена Б.

- Лучший контролер – это совесть пассажира.