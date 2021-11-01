В Ярославской области 388 COVID-пациентов находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии

Число коек для больных с коронавирусом приближается к четырем тысячам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эпидемиологическая ситуация в Ярославской области остается напряженной. По данным на 1 ноября, заразился 271 человек, скончались шестеро.

- Число заболевших и темпы распространения коронавирусной инфекции по-прежнему высокие. Количество больничных коек, задействованных в приеме пациентов с COVID-19, за неделю увеличилось на 170, - пояснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Число коек постепенно приближается к 4 тысячам. Заняты 3113.

- Состояние 388 пациентов крайне тяжелое и тяжелое, на ИВЛ и кислородной поддержке. Состояние 2662 больных оценивается как средней степени тяжести, - уточнили в департаменте.