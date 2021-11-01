В Ярославле после дождя затопило только что отремонтированную Комсомольскую улицу

Ярославцы предлагают принимать дороги после дождя, а не в сухую погоду. ФОТО: группа "дороги Ярославля", "Фейсбук"

Только что отремонтированную Комсомольскую улицу, а точнее, пешеходный переход на Торговом переулке, затопило. Первый же сильный дождь показал, как качественно здесь прошли ремонтные работы, которые и так сильно затянулись…

- Надо дороги принимать после дождя, а не в сухую погоду. Попытки сэкономить на ремонтах и желание «схалтурить», как правило, приводит к плачевным последствиям уже во время первого дождя. И в результате мы видим то, что видим: водостоки могли бы снизить эрозию и предотвратить размывание основания плитки, но их разместили совсем не там, где должны быть, - пишет автор поста в группе «Дороги Ярославля».

- Ласты не забудьте, - дают совет туристам, которые соберутся посетить Ярославль, в комментариях.

- Новый вид перехода – не подземный, а подводный.

- Народ так и будет скакать через реки?

В агентстве по муниципальному заказу ЖКХ уточнили, что работы на Комсомольской еще не завершены, а «все выявленные недостатки будут устранены».