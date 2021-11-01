Турпоток в городах «Золотого кольца» вырос в 3,5 раза в этом году

Посещаемость городов «Золотого кольца России» выросла в 3,5 раза за счет внутреннего туризма. Инфографика предоставлена ПАО МегаФон

Посещаемость городов «Золотого кольца России» выросла в 3,5 раза за счет внутреннего туризма. Наиболее востребованными городами популярного маршрута Центральной России оказались Ярославль, Иваново, Кострома и Переславль-алесский. Такие результаты получили аналитики МегаФона, изучив с помощью BigData обезличенные данные о перемещениях по стране абонентов в период турсезона с июня по октябрь 2021 года.

Российские визитеры

По данным специалистов, количество желающих посетить города «Золотого кольца» выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. В общей сложности за весь сезон по маршруту путешествовало более 4,5 млн абонентов оператора. Наиболее популярно это направление туризма оказалось у жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Вологды.

Большая часть туристов приезжала в Ярославль. Только храм Ильи Пророка и прилегающую к нему Советскую площадь посетило более 67 тысяч человек со всей страны. Эта цифра сопоставима с населением небольшого города, такого как московский Наро-Фоминск или красноярский Зеленогорск. Больше всего город с тысячелетней историей и его достопримечательности притягивали жителей Северо-Запада, особенно петербуржцев и архангелогородцев. Также сюда активно ехали гости из соседних регионов – Костромы, Иваново и Владимира.

Иностранные гости

Зарубежный турпоток по «Золотому кольцу» вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, однако претерпел существенные изменения.

Двумя годами ранее в топ стран-визитеров маршрута входили США, Франция и Швеция. И если последним удалось удержаться в тройке лидеров в 2021 году, то место американских туристов в этом сезоне заняли гости из Прибалтики – эстонцы, число которых выросло по сравнению с 2019 годом в 5 раз.

Также по кольцевому маршруту Центральной России стали приезжать все больше путешественники из Дании. Специалисты объяснили это менее жесткими ограничениями въезда в Россию для жителей этих стран и возможностью совершать поездки транзитом через Беларусь.

Главными аутсайдерами топа стран-визитеров в 2021 году помимо США стали Германия и Италия. Здесь турпоток снизился почти в 5 раз. А количество туристов из Поднебесой из-за прекращения в Китае продажи путевок внутри страны и за рубеж, снизилось и вовсе в 25 раз.