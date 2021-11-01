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Происшествия1 ноября 2021 11:49

В Ярославской области три человека пострадали в ДТП: машина врезалась в ограждение

Авария произошла в Некрасовском районе
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области три человека пострадали в ДТП

В Ярославской области три человека пострадали в ДТП

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Некрасовском районе на трассе «Золотое кольцо» вчера, 31 октября, около 9 часов вечера произошла авария. По предварительным данным, водитель «Форд Фокуса» не справился с управлением и врезался в ограждение. После машина опрокинулась и вылетела с дороги в кювет.

- Три человека госпитализированы: водитель автомобиля – 41-летнйи мужчина, и пассажиры «Форда» - 41-летняя женщина и 39-летний мужчина, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.