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Общество1 ноября 2021 10:20

Погода в Ярославской области в ноябре: ожидается «битва сезонов»

По предварительным прогнозам, месяц будет контрастным
Полина Вачнадзе
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Наиболее мощное арктическое вторжение охватит регион в конец ноября

Наиболее мощное арктическое вторжение охватит регион в конец ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Центра «Фобос» рассказали, какой будет погода в ноябре. По предварительным прогнозам, ноябрь ожидается довольно контрастным.

Первая декада месяца, говорят синоптики, окажется относительно стабильной. А потом в Центральную Россию, в том числе и в Ярославскую область, вернется «битва сезонов».

- Наиболее мощное арктическое вторжение охватит регион в конец ноября. При этом температурный режим может даже войти в рамки январского климата. Но уже в начале декабря вновь возобладают атлантические погодные процессы, и на смену морозам придут оттепели, - говорят в Центре «Фобос».